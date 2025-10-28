GorillaGORILLA چیست

منبع Gorilla (GORILLA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Gorilla (USD)

ارزش Gorilla (GORILLA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gorilla (GORILLA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gorilla را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gorilla را بررسی کنید!

GORILLA به ارزهای محلی

توکنومیکس Gorilla (GORILLA)

درک، توکنومیکس Gorilla (GORILLA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GORILLA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gorilla (GORILLA) امروز Gorilla (GORILLA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GORILLA به واحد USD برابر است با 0.00223715 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GORILLA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00223715 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GORILLA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gorilla چقدر است؟ ارزش بازار GORILLA برابر است با $ 2.24M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GORILLA چقدر است؟ عرضه در گردش GORILLA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GORILLA چقدر بوده است؟ GORILLA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01120028 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GORILLA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GORILLA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0011281 USD رسید. حجم معاملات GORILLA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GORILLA برابر است با -- USD . آیا GORILLA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GORILLA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GORILLA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gorilla (GORILLA)