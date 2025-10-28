JobIessJOBIESS چیست

JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain. JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities. 👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history. JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain. JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities. 👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع JobIess (JOBIESS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت JobIess (USD)

ارزش JobIess (JOBIESS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از JobIess (JOBIESS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت JobIess را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت JobIess را بررسی کنید!

JOBIESS به ارزهای محلی

توکنومیکس JobIess (JOBIESS)

درک، توکنومیکس JobIess (JOBIESS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JOBIESS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره JobIess (JOBIESS) امروز JobIess (JOBIESS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JOBIESS به واحد USD برابر است با 0.00161702 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JOBIESS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00161702 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JOBIESS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار JobIess چقدر است؟ ارزش بازار JOBIESS برابر است با $ 1.62M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JOBIESS چقدر است؟ عرضه در گردش JOBIESS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JOBIESS چقدر بوده است؟ JOBIESS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01618855 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JOBIESS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JOBIESS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00076098 USD رسید. حجم معاملات JOBIESS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JOBIESS برابر است با -- USD . آیا JOBIESS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JOBIESS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JOBIESS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به JobIess (JOBIESS)