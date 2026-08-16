قیمت امروز Ucan fix life in1day

قیمت لحظه‌ ای Ucan fix life in1day (1) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1 به USD برابر با $ 0 برای هر 1 می‌ باشد.

توکن Ucan fix life in1day در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 369,620 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B 1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01189736 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.47% و در هفت روز اخیر به میزان -4.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.73K رسیده است.

اطلاعات بازار Ucan fix life in1day (1)

ارزش بازار $ 369.62K$ 369.62K $ 369.62K حجم (24 ساعته) $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 369.62K$ 369.62K $ 369.62K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ucan fix life in1day برابر است با $ 369.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.73K. عرضه در گردش 1 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 369.62K است.