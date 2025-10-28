MubarakahMUBARAKAH چیست

Mubarakah: A Meme Token for Spreading the Culture of Blessings "Mubarakah" is an Arabic word that means "blessing" or "blessed." It is commonly used in contexts where blessings are offered, especially when addressing feminine nouns or entities. This beautiful word carries a deep cultural significance, symbolizing prosperity, good fortune, and divine favor. Whether used in celebrations, well-wishes, or prayers, "Mubarakah" represents positivity and the spreading of good energy.

توکنومیکس Mubarakah (MUBARAKAH)

درک، توکنومیکس Mubarakah (MUBARAKAH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MUBARAKAH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mubarakah (MUBARAKAH) امروز Mubarakah (MUBARAKAH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MUBARAKAH به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MUBARAKAH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MUBARAKAH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mubarakah چقدر است؟ ارزش بازار MUBARAKAH برابر است با $ 781.90K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MUBARAKAH چقدر است؟ عرضه در گردش MUBARAKAH برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MUBARAKAH چقدر بوده است؟ MUBARAKAH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01080484 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MUBARAKAH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MUBARAKAH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MUBARAKAH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MUBARAKAH برابر است با -- USD . آیا MUBARAKAH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MUBARAKAH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MUBARAKAH مراجعه کنید.

