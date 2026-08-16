قیمت امروز memes will continue

قیمت لحظه‌ ای memes will continue (MEMES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEMES به USD برابر با $ 0 برای هر MEMES می‌ باشد.

توکن memes will continue در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 482,877 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MEMES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEMES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01842502 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEMES طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -8.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.05M رسیده است.

اطلاعات بازار memes will continue (MEMES)

ارزش بازار $ 482.88K$ 482.88K $ 482.88K حجم (24 ساعته) $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 482.88K$ 482.88K $ 482.88K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی memes will continue برابر است با $ 482.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.05M. عرضه در گردش MEMES برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 482.88K است.