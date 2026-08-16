قیمت امروز Freedom of Money

قیمت لحظه‌ ای Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) در حال حاضر برابر با $ 0.00432815 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FREEDOM OF MONEY به USD برابر با $ 0.00432815 برای هر FREEDOM OF MONEY می‌ باشد.

توکن Freedom of Money در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,328,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FREEDOM OF MONEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FREEDOM OF MONEY در بازه‌ ای بین $ 0.00422453 (حداقل) و $ 0.00458737 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02165553 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00291554 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FREEDOM OF MONEY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.55% و در هفت روز اخیر به میزان -6.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 456.46K رسیده است.

اطلاعات بازار Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

ارزش بازار $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M حجم (24 ساعته) $ 456.46K$ 456.46K $ 456.46K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Freedom of Money برابر است با $ 4.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 456.46K. عرضه در گردش FREEDOM OF MONEY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.33M است.