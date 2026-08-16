قیمت امروز BULL FROG

قیمت لحظه‌ ای BULL FROG (BOA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOA به USD برابر با $ 0 برای هر BOA می‌ باشد.

توکن BULL FROG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 122,879 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 202.45M BOA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01110627 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.81 رسیده است.

اطلاعات بازار BULL FROG (BOA)

ارزش بازار $ 122.88K$ 122.88K $ 122.88K حجم (24 ساعته) $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 606.97K$ 606.97K $ 606.97K سرمایه در گردش 202.45M 202.45M 202.45M عرضه کل 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

ارزش بازار فعلی BULL FROG برابر است با $ 122.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.81. عرضه در گردش BOA برابر است با 202.45M، و عرضه کل آن 202446664.1716109 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 606.97K است.