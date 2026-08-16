قیمت امروز DOYR

قیمت لحظه‌ ای DOYR (DOYR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOYR به USD برابر با $ 0 برای هر DOYR می‌ باشد.

توکن DOYR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 288,417 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DOYR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOYR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01266627 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOYR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -7.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.17K رسیده است.

اطلاعات بازار DOYR (DOYR)

ارزش بازار $ 288.42K$ 288.42K $ 288.42K حجم (24 ساعته) $ 32.17K$ 32.17K $ 32.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 288.42K$ 288.42K $ 288.42K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DOYR برابر است با $ 288.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.17K. عرضه در گردش DOYR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 288.42K است.