قیمت امروز Brain On BNB AI

قیمت لحظه‌ ای Brain On BNB AI (BOBAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOBAI به USD برابر با $ 0 برای هر BOBAI می‌ باشد.

توکن Brain On BNB AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,219 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 890.84M BOBAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOBAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOBAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +14.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Brain On BNB AI (BOBAI)

ارزش بازار $ 56.22K$ 56.22K $ 56.22K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.22K$ 56.22K $ 56.22K سرمایه در گردش 890.84M 890.84M 890.84M عرضه کل 890,837,569.846778 890,837,569.846778 890,837,569.846778

ارزش بازار فعلی Brain On BNB AI برابر است با $ 56.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOBAI برابر است با 890.84M، و عرضه کل آن 890837569.846778 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.22K است.