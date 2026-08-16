قیمت امروز CaptainBNB

قیمت لحظه‌ ای CaptainBNB (CAPTAINBNB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAPTAINBNB به USD برابر با $ 0 برای هر CAPTAINBNB می‌ باشد.

توکن CaptainBNB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 642,415 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B CAPTAINBNB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAPTAINBNB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01462128 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAPTAINBNB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +1.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.50M رسیده است.

اطلاعات بازار CaptainBNB (CAPTAINBNB)

ارزش بازار $ 642.42K$ 642.42K $ 642.42K حجم (24 ساعته) $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 642.42K$ 642.42K $ 642.42K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CaptainBNB برابر است با $ 642.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.50M. عرضه در گردش CAPTAINBNB برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 642.42K است.