قیمت امروز BNBXBT

قیمت لحظه‌ ای BNBXBT (BNBXBT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BNBXBT به USD برابر با $ 0 برای هر BNBXBT می‌ باشد.

توکن BNBXBT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 88,892 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BNBXBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BNBXBT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00917015 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BNBXBT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +7.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BNBXBT (BNBXBT)

ارزش بازار $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BNBXBT برابر است با $ 88.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BNBXBT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 88.89K است.