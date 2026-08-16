قیمت امروز ZIBA

قیمت لحظه‌ ای ZIBA (ZIB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZIB به USD برابر با $ 0 برای هر ZIB می‌ باشد.

توکن ZIBA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 69,142 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ZIB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZIB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00179616 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZIB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +4.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ZIBA (ZIB)

ارزش بازار $ 69.14K$ 69.14K $ 69.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.14K$ 69.14K $ 69.14K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZIBA برابر است با $ 69.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZIB برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.14K است.