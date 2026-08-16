قیمت امروز Eaglecoin

قیمت لحظه‌ ای Eaglecoin (EGL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EGL به USD برابر با $ 0 برای هر EGL می‌ باشد.

توکن Eaglecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 101,052 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B EGL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EGL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EGL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -2.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.57 رسیده است.

اطلاعات بازار Eaglecoin (EGL)

ارزش بازار $ 101.05K$ 101.05K $ 101.05K حجم (24 ساعته) $ 7.57$ 7.57 $ 7.57 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.05K$ 101.05K $ 101.05K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Eaglecoin برابر است با $ 101.05K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.57. عرضه در گردش EGL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.05K است.