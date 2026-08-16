قیمت امروز IceCream AI

قیمت لحظه‌ ای IceCream AI (ICECREAM) در حال حاضر برابر با $ 0.00184703 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ICECREAM به USD برابر با $ 0.00184703 برای هر ICECREAM می‌ باشد.

توکن IceCream AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,847,030 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ICECREAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ICECREAM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02398919 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ICECREAM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +8.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.75 رسیده است.

اطلاعات بازار IceCream AI (ICECREAM)

ارزش بازار $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M حجم (24 ساعته) $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی IceCream AI برابر است با $ 1.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.75. عرضه در گردش ICECREAM برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.85M است.