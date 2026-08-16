قیمت امروز PUP

قیمت لحظه‌ ای PUP (PUP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUP به USD برابر با $ 0 برای هر PUP می‌ باشد.

توکن PUP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 250,248 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PUP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03451026 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -17.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.15K رسیده است.

اطلاعات بازار PUP (PUP)

ارزش بازار $ 250.25K$ 250.25K $ 250.25K حجم (24 ساعته) $ 25.15K$ 25.15K $ 25.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 250.25K$ 250.25K $ 250.25K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PUP برابر است با $ 250.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.15K. عرضه در گردش PUP برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 250.25K است.