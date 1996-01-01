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Топ токенов категории Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема BNB Chain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,834.11
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,870.73
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 599.7
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
5
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.018
-0.15%
-2.06%
-5.58%
$ 63.28B
$ 15.46M
6
Солана
Солана
SOL
$ 75.77
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
7
Трон
Трон
TRX
$ 0.331
+0.03%
+0.36%
+0.58%
$ 31.40B
$ 12.05M
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06962
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 497.4
+0.50%
-3.44%
-1.58%
$ 8.32B
$ 3.60K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,851.68
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
11
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1932
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
12
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,061.28
-0.25%
-0.02%
-0.27%
$ 6.94B
$ 1.96M
13
Линк
Линк
LINK
$ 8.218
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
14
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
15
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213.6
-0.14%
-1.34%
-0.33%
$ 4.28B
$ 2.55K
16
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09623
-0.97%
-3.03%
-12.02%
$ 3.73B
$ 2.54M
17
Тон
Тон
GRAM
$ 1.322
-0.15%
-1.04%
-4.73%
$ 3.56B
$ 522.59K
18
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45.08
-0.27%
-2.23%
+0.67%
$ 3.49B
$ 47.27K
19
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,067.41
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
21
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.486
-0.17%
-1.16%
-3.63%
$ 2.80B
$ 22.46K
22
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004615
+0.06%
-0.37%
-7.65%
$ 2.73B
$ 216.50B
23
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
24
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.923
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
25
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.77M
26
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6028
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.0537
-0.15%
+1.51%
-1.88%
$ 1.71B
$ 1.35M
28
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001824
0.00%
+1.11%
+1.22%
$ 1.65B
$ 30.56B
29
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6036
-0.18%
-0.87%
-0.72%
$ 1.63B
$ 906.16K
30
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
31
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.06446
-0.95%
-4.29%
-9.08%
$ 1.40B
$ 109.57K
32
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.64
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
33
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.36B
$ 2.88K
34
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8013
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
35
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 190.70K
36
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002855
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
37
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 599.5
+0.16%
-0.01%
+1.01%
$ 1.05B
$ 4.12M
38
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 1.00B
$ 54.95K
39
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.406
-0.91%
+1.88%
+3.15%
$ 723.35M
$ 270.14K
40
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09156
+0.08%
+0.24%
+10.83%
$ 709.37M
$ 9.98M
41
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.68M
--
42
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
43
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.398
+0.23%
+3.67%
+15.59%
$ 604.50M
$ 100.49K
44
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1813
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
45
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7028
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
46
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998687
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.88M
$ 915.59K
47
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,496
+0.07%
-0.01%
-1.26%
$ 536.80M
$ 12.18K
48
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.51892
+0.38%
-2.68%
-2.06%
$ 521.88M
$ 114.48K
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.448
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
50
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9969
0.00%
+0.02%
+0.05%
$ 492.98M
$ 14.02K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема BNB Chain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема BNB Chain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 1,991 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1937.52B.
Какой токен из категории Экосистема BNB Chain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема BNB Chain, отслеживаемых на MEXC, LUCHOW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 166.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема BNB Chain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 1,991 токенов категории Экосистема BNB Chain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема BNB Chain относятся BTC, ETH, BNB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема BNB Chain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема BNB Chain составляет примерно $1937.52B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема BNB Chain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.