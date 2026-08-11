Какова текущая цена Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund торгуется по цене ₽78.1142957755776000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.03%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund составляет ₽78.1142957755776000, тогда как ATL — ₽75.4955214919136000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка JAAA?

Рыночная капитализация составляет ₽51902822204.9560159552000, что ставит актив на 85-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле JAAA.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 664160886.32036 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund входит в классификацию Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Credit, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность JAAA?

Работа в сети -- позволяет JAAA использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.