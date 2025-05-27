Цена Solv Protocol BTC (SOLVBTC)
Текущая цена Solv Protocol BTC (SOLVBTC) сегодня составляет 109 118 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,03B USD. Цена SOLVBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Solv Protocol BTC:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Solv Protocol BTC в течение дня составляет -0,72%
- Оборотное предложение составляет 9,43K USD
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За сегодня изменение цены Solv Protocol BTC на USD составило $ -798,5729897046.
За последние 30 дней изменение цены Solv Protocol BTC на USD составило $ +17 454,7444278000.
За последние 60 дней изменение цены Solv Protocol BTC на USD составило $ +30 720,5033946000.
За последние 90 дней изменение цены Solv Protocol BTC на USD составило $ +21 042,92545540769.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -798,5729897046
|-0,72%
|30 дней
|$ +17 454,7444278000
|+16,00%
|60 дней
|$ +30 720,5033946000
|+28,15%
|90 дней
|$ +21 042,92545540769
|+23,89%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Solv Protocol BTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,16%
-0,72%
+4,00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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