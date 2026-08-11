Сегодняшняя цена Lombard Staked BTC

Текущая цена Lombard Staked BTC (LBTC) сегодня составляет $ 64,208 с изменением 1.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LBTC на USD составляет $ 64,208 за LBTC.

На данный момент Lombard Staked BTC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 658,303,765, при оборотном предложении 10.25K LBTC. В течение последних 24 часов, LBTC торговался в диапазоне от $ 64,059 (минимум) до $ 65,558 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 125,812, тогда как исторический минимум составил $ 52,119.

В краткосрочной перспективе LBTC изменился на -0.05% за последний час и на +0.70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 643.62K.

Рыночная информация Lombard Staked BTC (LBTC)

Рыночная капитализация $ 658.30M$ 658.30M $ 658.30M Объем (24Ч) $ 643.62K$ 643.62K $ 643.62K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 658.30M$ 658.30M $ 658.30M Оборотное предложение 10.25K 10.25K 10.25K Общее предложение 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

Текущая рыночная капитализация Lombard Staked BTC составляет $ 658.30M, при 24-часовом объеме торгов $ 643.62K. Циркулируещее обращение LBTC составляет 10.25K, а общее предложение – 10252.49201008. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 658.30M.