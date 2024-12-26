Цена Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Текущая цена Wrapped Beacon ETH (WBETH) сегодня составляет 3,682.52 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 261.02M USD. Цена WBETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Beacon ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.24M USD
- Изменение цены Wrapped Beacon ETH в течение дня составляет +0.87%
- Оборотное предложение составляет 70.94K USD
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За сегодня изменение цены Wrapped Beacon ETH на USD составило $ +31.63.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Beacon ETH на USD составило $ +45.5697119920.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Beacon ETH на USD составило $ +1,513.6184623080.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Beacon ETH на USD составило $ +908.4770231921607.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +31.63
|+0.87%
|30 дней
|$ +45.5697119920
|+1.24%
|60 дней
|$ +1,513.6184623080
|+41.10%
|90 дней
|$ +908.4770231921607
|+32.75%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Beacon ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.14%
+0.87%
-8.28%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.
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