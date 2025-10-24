Что такое syrupUSDT (SYRUPUSDT)

syrupUSDT is a yield-bearing USDT asset, powered by Maple Finance, the largest onchain asset manager with over $4B AUM. The yield is generated from overcollateralized lending to institutional borrowers, allowing Maple to provide consistent high yield and short-term liquidity for users. syrupUSDT is part of Maple's syrupUSD product offering, bolstering over $3B in AUM and being integrated across top DeFi protocols and exchanges.

Источник syrupUSDT (SYRUPUSDT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены syrupUSDT (USD)

Сколько будет стоить syrupUSDT (SYRUPUSDT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов syrupUSDT (SYRUPUSDT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для syrupUSDT.

SYRUPUSDT на местную валюту

Токеномика syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Понимание токеномики syrupUSDT (SYRUPUSDT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SYRUPUSDT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о syrupUSDT (SYRUPUSDT) Сколько стоит syrupUSDT (SYRUPUSDT) на сегодня? Актуальная цена SYRUPUSDT в USD – 1,099 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SYRUPUSDT в USD? $ 1,099 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SYRUPUSDT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация syrupUSDT? Рыночная капитализация SYRUPUSDT составляет $ 495,49M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SYRUPUSDT? Циркулирующее предложение SYRUPUSDT составляет 450,73M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SYRUPUSDT? SYRUPUSDT достиг максимальной цены (ATH) в 1,11 USD . Какова была минимальная цена SYRUPUSDT за все время (ATL)? SYRUPUSDT достиг минимальной цены (ATL) в 1,093 USD . Каков объем торгов SYRUPUSDT? Объем торгов за последние 24 часа для SYRUPUSDT составляет -- USD . Вырастет ли SYRUPUSDT в цене в этом году? SYRUPUSDT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SYRUPUSDT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии syrupUSDT (SYRUPUSDT)