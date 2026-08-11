Функция заключается в создании финансовой инфраструктуры, которая делает биткоин продуктивным, открывая для держателей возможности получения дохода, ликвидности и эффективного использования капитала как в сфере DeFi, так и в традиционных финансах. FBTC превращает биткоин в актив, который действительно работает.

FBTC является первым мультицепочечным активом с доходностью на базе биткоина, позволяющим владельцам BTC участвовать в структурированных, управляемых рисками и программно реализуемых стратегиях получения дохода. FBTC полностью обеспечивается биткоинами в соотношении 1:1; список адресов резервов биткоинов является публичным и может быть проверен в любое время. FBTC сочетает безопасность биткоиновых резервов с гибкостью смарт-контрактов, создавая надежный и эффективный мост между сетью биткоина и современными протоколами DeFi.

FBTC превращает простаивающий BTC в функциональный и продуктивный актив. Основная цель FBTC — это введение нативной ликвидности биткоина в экосистему DeFi. Благодаря этому владельцы биткоина получают доступ к широкому спектру стратегий, приносящих доход, без необходимости продавать свои BTC. Это не только повышает полезность BTC, но и позволяет держателям получать доход от своих активов, превращая FBTC в мощный инструмент для максимального раскрытия потенциала биткоина в экосистеме DeFi.

Какова текущая цена Function FBTC?

Function FBTC торгуется по цене ₽4760734.3489349056000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.84%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Function FBTC составляет ₽9573694.0165275808000, тогда как ATL — ₽858188.433668260016000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка FBTC?

Рыночная капитализация составляет ₽40242194226.5842644880000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Function FBTC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле FBTC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 8453.94163728 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Function FBTC?

Function FBTC входит в классификацию Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность FBTC?

Работа в сети -- позволяет FBTC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.