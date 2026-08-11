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Текущая цена Function FBTC сегодня составляет 63 628 USD. Рыночная капитализация FBTC составляет 537 843 565 USD. Отслеживайте обновления цен FBTC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Function FBTC сегодня составляет 63 628 USD. Рыночная капитализация FBTC составляет 537 843 565 USD. Отслеживайте обновления цен FBTC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Function FBTC (FBTC)

Не в листинге

Текущая цена 1 FBTC в USD:

$63 550
$63 550$63 550
-1,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Function FBTC (FBTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:00:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Function FBTC

Текущая цена Function FBTC (FBTC) сегодня составляет $ 63 628 с изменением 1,84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FBTC на USD составляет $ 63 628 за FBTC.

На данный момент Function FBTC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 537 843 565, при оборотном предложении 8,45K FBTC. В течение последних 24 часов, FBTC торговался в диапазоне от $ 63 379 (минимум) до $ 65 134 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 127 954, тогда как исторический минимум составил $ 11 469,83.

В краткосрочной перспективе FBTC изменился на -0,01% за последний час и на -0,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 318,29.

Рыночная информация Function FBTC (FBTC)

$ 537,84M
$ 537,84M$ 537,84M

$ 318,29
$ 318,29$ 318,29

$ 537,84M
$ 537,84M$ 537,84M

8,45K
8,45K 8,45K

8 453,94163728
8 453,94163728 8 453,94163728

Текущая рыночная капитализация Function FBTC составляет $ 537,84M, при 24-часовом объеме торгов $ 318,29. Циркулируещее обращение FBTC составляет 8,45K, а общее предложение – 8453.94163728. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 537,84M.

История цен Function FBTC в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 63 379
$ 63 379$ 63 379
Мин 24Ч
$ 65 134
$ 65 134$ 65 134
Макс 24Ч

$ 63 379
$ 63 379$ 63 379

$ 65 134
$ 65 134$ 65 134

$ 127 954
$ 127 954$ 127 954

$ 11 469,83
$ 11 469,83$ 11 469,83

-0,01%

-1,84%

-0,76%

-0,76%

История цен Function FBTC (FBTC) в USD

За сегодня изменение цены Function FBTC на USD составило $ -1 193,7655298241443.
За последние 30 дней изменение цены Function FBTC на USD составило $ -819,5413656000.
За последние 60 дней изменение цены Function FBTC на USD составило $ +637,0435360000.
За последние 90 дней изменение цены Function FBTC на USD составило $ -0,4355105107.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1 193,7655298241443-1,84%
30 дней$ -819,5413656000-1,28%
60 дней$ +637,0435360000+1,00%
90 дней$ -0,4355105107-0,00%

Прогноз цены Function FBTC

Прогноз цены Function FBTC (FBTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FBTC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Function FBTC (FBTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Function FBTC потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Function FBTC (FBTC)

Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemCrypto-Backed TokensBase Ecosystem

О Function FBTC

Функция заключается в создании финансовой инфраструктуры, которая делает биткоин продуктивным, открывая для держателей возможности получения дохода, ликвидности и эффективного использования капитала как в сфере DeFi, так и в традиционных финансах. FBTC превращает биткоин в актив, который действительно работает.

FBTC является первым мультицепочечным активом с доходностью на базе биткоина, позволяющим владельцам BTC участвовать в структурированных, управляемых рисками и программно реализуемых стратегиях получения дохода. FBTC полностью обеспечивается биткоинами в соотношении 1:1; список адресов резервов биткоинов является публичным и может быть проверен в любое время. FBTC сочетает безопасность биткоиновых резервов с гибкостью смарт-контрактов, создавая надежный и эффективный мост между сетью биткоина и современными протоколами DeFi.

FBTC превращает простаивающий BTC в функциональный и продуктивный актив. Основная цель FBTC — это введение нативной ликвидности биткоина в экосистему DeFi. Благодаря этому владельцы биткоина получают доступ к широкому спектру стратегий, приносящих доход, без необходимости продавать свои BTC. Это не только повышает полезность BTC, но и позволяет держателям получать доход от своих активов, превращая FBTC в мощный инструмент для максимального раскрытия потенциала биткоина в экосистеме DeFi.

Какова текущая цена Function FBTC?

Function FBTC торгуется по цене ₽4760734.3489349056000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.84%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Function FBTC составляет ₽9573694.0165275808000, тогда как ATL — ₽858188.433668260016000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка FBTC?

Рыночная капитализация составляет ₽40242194226.5842644880000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Function FBTC на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле FBTC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 8453.94163728 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Function FBTC?

Function FBTC входит в классификацию Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность FBTC?

Работа в сети -- позволяет FBTC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Function FBTC

Страница обновлена: 2026-08-11 06:00:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Function FBTC (FBTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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