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برترین توکن‌ های اکوسیستم ترون بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم ترون را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999119
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 17.89B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
3
Tron
Tron
TRX
$ 0.3315
-0.03%
-0.39%
+0.48%
$ 31.44B
$ 11.44M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,152.13
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
5
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.18M
6
WETH
WETH
WETH
$ 1,883.12
-0.01%
+0.00%
-1.46%
$ 4.18B
$ 130.60M
7
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.420552
-0.11%
-0.00%
-2.20%
$ 3.13B
$ 250.78K
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001801
-0.11%
-0.44%
-0.22%
$ 1.63B
$ 29.09B
9
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331439
+0.08%
+0.00%
+1.07%
$ 1.38B
$ 21.34M
10
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.36B
$ 173.14
11
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 62,908
0.00%
-0.00%
-2.96%
$ 1.10B
$ 2.06K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.23K
13
JUST
JUST
JST
$ 0.10733
+0.14%
+1.29%
+5.37%
$ 909.65M
$ 519.87K
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07555
0.00%
+1.08%
-2.68%
$ 805.25M
$ 1.48M
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 494.07M
$ 7.56K
16
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01180074
0.00%
-0.00%
-2.78%
$ 462.90M
$ 132.93
17
SUN
SUN
SUN
$ 0.018023
+0.01%
-0.28%
-0.06%
$ 346.47M
$ 5.12M
18
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002798
0.00%
+0.25%
+1.38%
$ 277.33M
$ 188.23B
19
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002577
-0.04%
-0.23%
-2.12%
$ 254.85M
$ 222.07B
20
$ 225.47
0.00%
+0.08%
+0.29%
$ 147.45M
$ 290.09
21
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07265
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
22
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.00852
-0.46%
-0.62%
-18.89%
$ 84.86M
$ 8.31M
23
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,365.16
-0.25%
0.00%
+0.71%
$ 71.29M
$ 588.03K
24
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.992989
-0.52%
--
+1.35%
$ 62.45M
$ 1.04K
25
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
26
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 53.155
-0.08%
+0.12%
-3.77%
$ 52.96M
$ 1.48K
27
USDKG
USDKG
USDKG
$ 0.999429
0.00%
0.00%
-0.16%
$ 49.97M
$ 2.00
28
OSK
OSK
OSK
$ 37.95
0.00%
--
+0.45%
$ 40.17M
$ 3.79
29
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003032
+0.03%
-1.04%
-2.87%
$ 30.24M
$ 1.87B
30
Black Phoenix
Black Phoenix
BPX
$ 0.00355191
-0.19%
+0.04%
+3.17%
$ 20.48M
$ 54.66
31
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
32
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01118
0.00%
-0.71%
+4.10%
$ 13.44M
$ 467.21K
33
Kyrgyz Som Stablecoin
Kyrgyz Som Stablecoin
KGST
$ 0.01140907
-0.19%
+0.00%
-0.44%
$ 6.14M
$ 1.49M
34
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.0408616
0.00%
--
+1.67%
$ 5.23M
$ 518.76
35
SUNDOG
SUNDOG
SUNDOG
$ 0.00414
0.00%
+2.99%
+6.98%
$ 4.13M
$ 1.74M
36
PussFi
PussFi
PUSS
$ 0.004063
0.00%
-1.57%
-1.55%
$ 3.57M
$ 7.40M
37
GMCoin
GMCoin
GMCOIN
$ 0.04202557
+0.41%
+0.01%
-2.30%
$ 3.03M
$ 2.19K
38
ROCK DAO
ROCK DAO
ROCK
$ 0.00038818
-0.04%
+0.35%
-15.83%
$ 2.08M
$ 173.67K
39
CashBackPro
CashBackPro
CBP
$ 0.0103166
-0.01%
+0.17%
+25.01%
$ 1.98M
$ 10.82K
40
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00072909
+0.01%
-0.00%
-1.87%
$ 729.08K
$ 2.71K
41
Liberland LLD
Liberland LLD
LLD
$ 0.271269
-0.06%
-0.01%
+1.99%
$ 700.60K
$ 1.23K
42
TRON MASCOT
TRON MASCOT
SUNTRON
$ 0.00066644
0.00%
--
+0.39%
$ 666.44K
$ 39.66
43
Tron Bull Coin
Tron Bull Coin
TBULL
$ 0.00032191
0.00%
--
+2.29%
$ 321.91K
$ 1.17
44
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.060847
+9.93%
+0.09%
+6.07%
$ 320.11K
$ 211.82K
45
JustMoney
JustMoney
JM
$ 4.29E-6
0.00%
+0.30%
+0.47%
$ 281.78K
--
46
TTcoin
TTcoin
TC
$ 0.0001064
0.00%
+0.01%
-0.78%
$ 241.37K
$ 164.10K
47
SunWukong
SunWukong
SUNWUKONG
$ 0.00016389
0.00%
--
-3.60%
$ 163.89K
$ 327.78
48
Invest Zone
Invest Zone
IVFUN
$ 0.00014335
0.00%
--
+2.77%
$ 143.35K
$ 50.40
49
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001345
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
50
JUST Stablecoin
JUST Stablecoin
USDJ
$ 0.05082
0.00%
0.00%
+36.54%
$ 127.19K
$ 553.63

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم ترون چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم ترون به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 80 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $319.20B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم ترون چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم ترون که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USDWON با ثبت تغییر قیمتی 3.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم ترون در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 80 توکن از دسته اکوسیستم ترون را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم ترون می‌توان به USDT, USDC, TRX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم ترون چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم ترون در حال حاضر حدود $319.20B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم ترون، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.