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برترین توکن‌ های سوشال‌فای بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سوشال‌فای را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05133
+0.08%
+0.59%
-3.43%
$ 1.20B
$ 1.11M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0727
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00629617
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 62.96M
$ 2.80
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.04041138
-2.38%
+0.10%
+11.71%
$ 36.50M
$ 45.93K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00483
-0.41%
+1.05%
-11.21%
$ 23.24M
$ 10.53M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004907
-0.51%
+2.38%
-7.47%
$ 21.93M
$ 18.60M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03956
-0.33%
+0.66%
-5.16%
$ 21.92M
$ 1.79M
8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3015
+0.10%
+1.86%
-4.13%
$ 21.19M
$ 189.15K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.03542
-0.03%
+0.97%
-4.67%
$ 19.43M
$ 2.44M
10
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.22
0.00%
--
-3.17%
$ 12.88M
$ 61.14
11
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02298055
-0.04%
+0.01%
+3.41%
$ 11.68M
$ 45.04K
12
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.012144
-0.87%
-1.59%
+5.60%
$ 11.42M
$ 7.28M
13
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00497418
-0.06%
--
-2.81%
$ 11.16M
$ 857.79
14
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.526858
+0.09%
+0.02%
+5.36%
$ 7.78M
$ 11.15K
15
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002215
-0.14%
+4.14%
-9.26%
$ 6.75M
$ 38.64M
16
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001294
+0.23%
+2.21%
-0.15%
$ 6.65M
$ 437.24M
17
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2027
+0.10%
-3.29%
-6.32%
$ 6.20M
$ 122.01K
18
The Arena
The Arena
ARENA
$ 0.00095598
-0.02%
-0.02%
-15.06%
$ 6.15M
$ 12.44K
19
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.013066
-0.19%
-1.71%
+2.70%
$ 5.98M
$ 4.29M
20
ivault
ivault
IVT
$ 0.01241454
-0.20%
-0.01%
-2.44%
$ 5.85M
$ 196.43K
21
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.385624
0.00%
-0.02%
+4.85%
$ 5.69M
$ 146.42K
22
00 Token
00 Token
00
$ 0.01077021
+0.08%
+0.04%
+14.09%
$ 4.02M
$ 54.26K
23
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.018114
+0.68%
+0.01%
+0.01%
$ 3.62M
$ 3.25M
24
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
$ 0.340294
0.00%
0.00%
-4.49%
$ 3.34M
$ 2.37K
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2403
+0.29%
+0.33%
-15.74%
$ 3.33M
$ 233.24K
26
Catholic people
Catholic people
CATH
$ 0.00340618
+0.23%
+0.03%
+17.39%
$ 3.22M
$ 673.96
27
Cratos
Cratos
CRTS
$ 4.014E-5
+0.02%
0.00%
-3.97%
$ 3.20M
--
28
daGama
daGama
DGMA
$ 0.01881
+1.17%
-0.11%
-5.15%
$ 2.47M
$ 4.24M
29
LYNK
LYNK
LYNK
$ 0.00241668
-0.10%
+0.01%
-5.57%
$ 2.42M
$ 4.30K
30
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021619
+0.58%
+0.03%
-9.45%
$ 2.16M
$ 119.23K
31
WHALE
WHALE
WHALE
$ 0.210751
0.00%
--
+3.34%
$ 2.11M
$ 6.07
32
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
33
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020193
-0.16%
-0.00%
-0.15%
$ 1.81M
$ 596.06
34
Paparazzi Token
Paparazzi Token
PAPARAZZI
$ 0.00025857
+0.07%
0.00%
+0.28%
$ 1.79M
$ 20.76K
35
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001715
+0.12%
+0.53%
-8.82%
$ 1.72M
$ 32.90M
36
Saito
Saito
SAITO
$ 0.00056174
-3.95%
+0.04%
-2.08%
$ 1.69M
$ 7.06K
37
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.65
0.00%
+0.01%
-12.23%
$ 1.48M
$ 1.01K
38
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00606005
-0.02%
+0.00%
-5.48%
$ 1.27M
$ 30.30
39
Mint Token
Mint Token
MT
$ 0.00197342
+0.45%
0.00%
-1.36%
$ 1.18M
$ 13.18
40
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00247823
0.00%
+0.00%
-12.47%
$ 1.13M
$ 1.49
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.00563E-7
+0.20%
+10.60%
+7.30%
$ 1.06M
--
42
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00226624
0.00%
--
+16.57%
$ 1.03M
$ 16.35
43
noice
noice
NOICE
$ 1.007E-5
-0.20%
+1.00%
+2.97%
$ 901.87K
--
44
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.0001112
+0.11%
0.00%
-32.19%
$ 889.56K
$ 37.82
45
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.46E-5
-0.04%
-1.30%
-2.19%
$ 839.00K
--
46
Global Coin Research
Global Coin Research
GCR
$ 0.07746
0.00%
--
-0.51%
$ 774.60K
$ 1.94
47
UXLINK
UXLINK
UXLINK
$ 0.00068593
-1.03%
+0.01%
+4.47%
$ 636.37K
$ 26.15K
48
Financie Token
Financie Token
FNCT
$ 0.00015079
0.00%
+0.00%
-8.49%
$ 627.32K
$ 12.55
49
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00108194
0.00%
-0.02%
-9.20%
$ 550.04K
$ 480.42
50
Airdrops Quest
Airdrops Quest
DROP
$ 0.00054143
-0.07%
--
-4.99%
$ 538.96K
$ 275.38

سوالات متداول

توکن‌ های سوشال‌فای چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سوشال‌فای به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 113 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.66B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سوشال‌فای چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سوشال‌فای که در MEXC رصد می‌شوند، توکن KIN با ثبت تغییر قیمتی 10.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سوشال‌فای در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 113 توکن از دسته سوشال‌فای را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سوشال‌فای می‌توان به SKY, REAL, SWOP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سوشال‌فای چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سوشال‌فای در حال حاضر حدود $1.66B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سوشال‌فای، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.