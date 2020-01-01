شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى نظام شبكة Flare البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام شبكة Flare البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99891
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 79.79M
2
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00597253
-0.10%
+0.01%
-0.97%
$ 276.40M
$ 1.34M
3
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 0.99985
-0.02%
+0.00%
-0.71%
$ 56.67M
$ 15.80K
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999663
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 32.37M
$ 5.02M
5
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
0.00%
--
+0.32%
$ 24.02M
$ 2.62
6
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,908.7
+0.13%
+0.01%
+2.30%
$ 13.90M
$ 318.32K
7
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLR
SFLR
$ 0.01049955
+0.01%
-0.05%
-6.41%
$ 13.28M
$ 120.17K
8
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995497
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 3.10M
$ 26.73K
9
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.99926
+0.01%
0.00%
-0.27%
$ 2.47M
$ 387.44K
10
Flare Staked Ether
Flare Staked Ether
FLRETH
$ 1,963.63
0.00%
+0.01%
+2.34%
$ 1.86M
$ 2.99K
11
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLR
STFLR
$ 0.00615766
+1.03%
-0.00%
-1.80%
$ 1.58M
$ 33.89K
12
SparkDEX
SparkDEX
SPRK
$ 0.00476974
+0.68%
-0.01%
-2.78%
$ 384.38K
$ 5.46K
13
Joule
Joule
JOULE
$ 0.00025046
0.00%
-0.00%
-1.99%
$ 277.96K
$ 1.29
14
Poodlecoin
Poodlecoin
POODLE
$ 1.291E-9
0.00%
-6.00%
0.00%
$ 108.98K
--
15
BUGO
BUGO
BUGO
$ 6.706E-5
+0.30%
-5.90%
-14.33%
$ 67.06K
--
16
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.999231
0.00%
0.00%
+2.24%
$ 42.60K
$ 288.61
17
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315398
0.00%
--
+0.10%
$ 33.12K
$ 1.16
18
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.086956
0.00%
-0.03%
-0.13%
$ 27.57K
$ 12.06
19
FlareFox
FlareFox
FLX
$ 1.25E-6
0.00%
-4.70%
0.00%
$ 23.74K
--
20
Phili Inu
Phili Inu
PHIL
$ 1.2554E-11
-0.10%
-5.80%
-26.73%
$ 12.55K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام شبكة Flare البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام شبكة Flare البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 20 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $4.49B.
ما هو التوكن نظام شبكة Flare البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام شبكة Flare البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WETH أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام شبكة Flare البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 20 نظام شبكة Flare البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام شبكة Flare البيئي الشائعة USDT0, WFLR, STXRP. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام شبكة Flare البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام شبكة Flare البيئي حوالي $4.49B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام شبكة Flare البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.