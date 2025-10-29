معلومات سعر SparkDEX (SPRK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.02403563 24 ساعة مرتفع $ 0.02514846 عالية طوال الوقت $ 0.04726344 أدنى سعر $ 0.01998888 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.84% تغير السعر (7 أيام) -0.66%

سعر SparkDEX (SPRK) في الوقت الحقيقي هو $0.02450635. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPRK بين أدنى سعر $ 0.02403563 وأعلى سعر $ 0.02514846، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPRK على الإطلاق هو $ 0.04726344، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01998888.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPRK +0.05% على مدار الساعة الماضية، -1.84% على مدار 24 ساعة، و -0.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SparkDEX (SPRK)

القيمة السوقية $ 1.59M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.40M إمداد دورة التداول 64.97M إجمالي العرض 996,281,324.0

القيمة السوقية الحالية لـ SparkDEX هي $ 1.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPRK يبلغ 64.97M، مع إجمالي عرض 996281324.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.40M.