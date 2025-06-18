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سعر BUGO (BUGO) المباشر لليوم هو USD 0.00151615 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر BUGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BUGO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BUGO خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BUGO (BUGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BUGO (BUGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BUGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00143374$ 0.00143374 $ 0.00143374 24 ساعة مرتفع $ 0.0015204$ 0.0015204 $ 0.0015204 عالية طوال الوقت $ 0.00237477$ 0.00237477 $ 0.00237477 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) +144.75%

معلومات سوق BUGO (BUGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: