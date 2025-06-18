سعر BUGO (BUGO)
سعر BUGO (BUGO) المباشر لليوم هو USD 0.00151615. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر BUGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BUGO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BUGO خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUGO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BUGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+0.42%
+144.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control.
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