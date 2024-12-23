سعر Hex Trust USD (USDX)
سعر Hex Trust USD (USDX) المباشر لليوم هو USD 0.999302. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.71M. يتم تحديث سعر USDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hex Trust USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.34K
- تغيير سعر Hex Trust USD خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.72M
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خلال اليوم، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ -0.0013401886008202 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ -0.0160710745 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ -0.0143113037 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0013401886008202
|-0.13%
|30 يوم
|$ -0.0160710745
|-1.60%
|60 يوم
|$ -0.0143113037
|-1.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hex Trust USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.13%
-0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.
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