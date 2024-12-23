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سعر Hex Trust USD (USDX) المباشر لليوم هو USD 0.999302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.71M . يتم تحديث سعر USDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hex Trust USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.34K - تغيير سعر Hex Trust USD خلال اليوم هو -0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.72M

أداء سعر Hex Trust USD (USDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ -0.0013401886008202 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ -0.0160710745 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ -0.0143113037 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hex Trust USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0013401886008202 -0.13% 30 يوم $ -0.0160710745 -1.60% 60 يوم $ -0.0143113037 -1.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hex Trust USD (USDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hex Trust USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995929$ 0.995929 $ 0.995929 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) -0.14%

معلومات سوق Hex Trust USD (USDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: