سعر Poodlecoin (POODLE)
سعر Poodlecoin (POODLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POODLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poodlecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.57
- تغيير سعر Poodlecoin خلال اليوم هو +4.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Poodlecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poodlecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poodlecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poodlecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.47%
|30 يوم
|$ 0
|-30.81%
|60 يوم
|$ 0
|-33.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poodlecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
+4.47%
+12.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For the people, By the people - First ever Dog memecoin on Flare network. Every transfer will burn 1% automatically making it first ever deflationary coin on FLARE network.
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