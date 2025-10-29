معلومات سعر Stargate Bridged USDC (USDC.E) في (USD)

سعر Stargate Bridged USDC (USDC.E) في الوقت الحقيقي هو $0.999718. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDC.E بين أدنى سعر $ 0.996118 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDC.E على الإطلاق هو $ 1.011، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.989603.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDC.E -0.05% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stargate Bridged USDC (USDC.E)

القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Bridged USDC هي $ 116.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDC.E يبلغ 116.41M، مع إجمالي عرض 116414395.609306. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.40M.