سعر Flare Staked Ether (FLRETH)
سعر Flare Staked Ether (FLRETH) المباشر لليوم هو USD 1,645.93. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M. يتم تحديث سعر FLRETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flare Staked Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Flare Staked Ether خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.20K
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خلال اليوم، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ -16.866491438167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ -246.1550860340 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -16.866491438167
|-1.01%
|30 يوم
|$ -246.1550860340
|-14.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare Staked Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-1.01%
+3.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.
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