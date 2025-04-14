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سعر Flare Staked Ether (FLRETH) المباشر لليوم هو USD 1,645.93 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M . يتم تحديث سعر FLRETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flare Staked Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Flare Staked Ether خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.20K

أداء سعر Flare Staked Ether (FLRETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ -16.866491438167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ -246.1550860340 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -16.866491438167 -1.01% 30 يوم $ -246.1550860340 -14.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flare Staked Ether (FLRETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare Staked Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,596.51$ 1,596.51 $ 1,596.51 24 ساعة مرتفع $ 1,708.33$ 1,708.33 $ 1,708.33 عالية طوال الوقت $ 2,280.29$ 2,280.29 $ 2,280.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) +3.63%

معلومات سوق Flare Staked Ether (FLRETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: