شعار Flare Staked Ether

سعر Flare Staked Ether (FLRETH)

USD

مخطط سعر Flare Staked Ether (FLRETH) المباشر

$1,649.43
$1,649.43$1,649.43
-0.80%(1D)

سعر Flare Staked Ether (FLRETH) لليوم

سعر Flare Staked Ether (FLRETH) المباشر لليوم هو USD 1,645.93. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M. يتم تحديث سعر FLRETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flare Staked Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Flare Staked Ether خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.20K

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أداء سعر Flare Staked Ether (FLRETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ -16.866491438167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ -246.1550860340 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare Staked Ether مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -16.866491438167-1.01%
30 يوم$ -246.1550860340-14.95%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Flare Staked Ether (FLRETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare Staked Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1,596.51
$ 1,596.51$ 1,596.51

$ 1,708.33
$ 1,708.33$ 1,708.33

$ 2,280.29
$ 2,280.29$ 2,280.29

-0.20%

-1.01%

+3.63%

معلومات سوق Flare Staked Ether (FLRETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

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2.20K
2.20K 2.20K

ما هو Flare Staked Ether ( FLRETH )

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

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المصدر Flare Staked Ether (FLRETH)

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عملة FLRETH إلى العملات المحلية

1 FLRETH إلى VND
42,203,291.13
1 FLRETH إلى AUD
A$2,600.5694
1 FLRETH إلى GBP
1,250.9068
1 FLRETH إلى EUR
1,431.9591
1 FLRETH إلى USD
$1,645.93
1 FLRETH إلى MYR
RM7,275.0106
1 FLRETH إلى TRY
62,561.7993
1 FLRETH إلى JPY
¥234,413.3506
1 FLRETH إلى RUB
139,492.5675
1 FLRETH إلى INR
141,467.6835
1 FLRETH إلى IDR
Rp27,897,114.4595
1 FLRETH إلى KRW
2,351,326.2201
1 FLRETH إلى PHP
94,114.2774
1 FLRETH إلى EGP
￡E.84,370.3718
1 FLRETH إلى BRL
R$9,645.1498
1 FLRETH إلى CAD
C$2,271.3834
1 FLRETH إلى BDT
199,569.0125
1 FLRETH إلى NGN
2,616,732.4326
1 FLRETH إلى UAH
67,993.3683
1 FLRETH إلى VES
Bs116,861.03
1 FLRETH إلى PKR
Rs460,514.7547
1 FLRETH إلى KZT
848,839.0196
1 FLRETH إلى THB
฿55,155.1143
1 FLRETH إلى TWD
NT$53,328.132
1 FLRETH إلى AED
د.إ6,040.5631
1 FLRETH إلى CHF
Fr1,333.2033
1 FLRETH إلى HKD
HK$12,755.9575
1 FLRETH إلى MAD
.د.م15,274.2304
1 FLRETH إلى MXN
$33,363.0011