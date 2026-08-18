سعر Phili Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Phili Inu (PHIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PHIL.

يحتل Phili Inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,829.49، مع عرض متداول قدره 1,000.00T PHIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHIL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PHIL بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-10.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Phili Inu (PHIL)

القيمة السوقية $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.83K$ 15.83K $ 15.83K إمداد دورة التداول 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T إجمالي العرض 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ Phili Inu هي $ 15.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PHIL يبلغ 1,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.83K.