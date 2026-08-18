سعر Stargate Bridged USDT اليوم

السعر المباشر لمشروع Stargate Bridged USDT (USDT) اليوم هو $ 0.999253، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDT الحالي إلى USD هو $ 0.999253 لكل USDT.

يحتل Stargate Bridged USDT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,473,152، مع عرض متداول قدره 2.47M USDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDT بين $ 0.998905 (أدنى) و$ 1.27 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.44، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.828793.

على المدى القصير، تحرك USDT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 345.56K.

معلومات سوق Stargate Bridged USDT (USDT)

القيمة السوقية $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M الحجم (24 ساعة) $ 345.56K$ 345.56K $ 345.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M إمداد دورة التداول 2.47M 2.47M 2.47M إجمالي العرض 2,474,991.0 2,474,991.0 2,474,991.0

القيمة السوقية الحالية لـ Stargate Bridged USDT هي $ 2.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 345.56K. العرض المتداول لـ USDT يبلغ 2.47M، مع إجمالي عرض 2474991.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.47M.