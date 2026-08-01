سعر Cyclo cyWETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Cyclo cyWETH (CYWETH) اليوم هو $ 0.315398، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYWETH الحالي إلى USD هو $ 0.315398 لكل CYWETH.

يحتل Cyclo cyWETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,116، مع عرض متداول قدره 105.00K CYWETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYWETH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.679462، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.171952.

على المدى القصير، تحرك CYWETH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.16.

معلومات سوق Cyclo cyWETH (CYWETH)

القيمة السوقية $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K الحجم (24 ساعة) $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K إمداد دورة التداول 105.00K 105.00K 105.00K إجمالي العرض 104,997.3765698603 104,997.3765698603 104,997.3765698603

القيمة السوقية الحالية لـ Cyclo cyWETH هي $ 33.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.16. العرض المتداول لـ CYWETH يبلغ 105.00K، مع إجمالي عرض 104997.3765698603. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.12K.