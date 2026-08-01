سعر Cyclo cysFLR اليوم

السعر المباشر لمشروع Cyclo cysFLR (CYSFLR) اليوم هو $ 0.086051، مع تغير بنسبة 4.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYSFLR الحالي إلى USD هو $ 0.086051 لكل CYSFLR.

يحتل Cyclo cysFLR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,308، مع عرض متداول قدره 317.35K CYSFLR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYSFLR بين $ 0.086869 (أدنى) و$ 0.093125 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.331135، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.085499.

على المدى القصير، تحرك CYSFLR بمقدار -1.03% خلال الساعة الماضية و-1.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.94.

معلومات سوق Cyclo cysFLR (CYSFLR)

القيمة السوقية $ 27.31K$ 27.31K $ 27.31K الحجم (24 ساعة) $ 11.94$ 11.94 $ 11.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.31K$ 27.31K $ 27.31K إمداد دورة التداول 317.35K 317.35K 317.35K إجمالي العرض 317,351.476777922 317,351.476777922 317,351.476777922

القيمة السوقية الحالية لـ Cyclo cysFLR هي $ 27.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.94. العرض المتداول لـ CYSFLR يبلغ 317.35K، مع إجمالي عرض 317351.476777922. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.31K.