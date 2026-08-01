سعر Firelight Staked XRP اليوم

السعر المباشر لمشروع Firelight Staked XRP (STXRP) اليوم هو $ 0.992172، مع تغير بنسبة 0.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STXRP الحالي إلى USD هو $ 0.992172 لكل STXRP.

يحتل Firelight Staked XRP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 56,230,865، مع عرض متداول قدره 56.68M STXRP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STXRP بين $ 0.985741 (أدنى) و$ 1.004 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.4، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.961388.

على المدى القصير، تحرك STXRP بمقدار -0.59% خلال الساعة الماضية و-2.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 273.61K.

معلومات سوق Firelight Staked XRP (STXRP)

القيمة السوقية $ 56.23M$ 56.23M $ 56.23M الحجم (24 ساعة) $ 273.61K$ 273.61K $ 273.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.23M$ 56.23M $ 56.23M إمداد دورة التداول 56.68M 56.68M 56.68M إجمالي العرض 56,675,861.780415 56,675,861.780415 56,675,861.780415

القيمة السوقية الحالية لـ Firelight Staked XRP هي $ 56.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 273.61K. العرض المتداول لـ STXRP يبلغ 56.68M، مع إجمالي عرض 56675861.780415. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.23M.