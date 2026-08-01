سعر FlareFox اليوم

السعر المباشر لمشروع FlareFox (FLX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FLX.

يحتل FlareFox حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,737، مع عرض متداول قدره 18.93B FLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FLX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FlareFox (FLX)

القيمة السوقية $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K إمداد دورة التداول 18.93B 18.93B 18.93B إجمالي العرض 18,926,607,219.30324 18,926,607,219.30324 18,926,607,219.30324

القيمة السوقية الحالية لـ FlareFox هي $ 23.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLX يبلغ 18.93B، مع إجمالي عرض 18926607219.30324. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.74K.