سعر SparkDEX Staked FLR اليوم

السعر المباشر لمشروع SparkDEX Staked FLR (STFLR) اليوم هو $ 0.0060984، مع تغير بنسبة 0.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STFLR الحالي إلى USD هو $ 0.0060984 لكل STFLR.

يحتل SparkDEX Staked FLR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,565,630، مع عرض متداول قدره 256.71M STFLR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STFLR بين $ 0.00608984 (أدنى) و$ 0.00618728 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01056251، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00583454.

على المدى القصير، تحرك STFLR بمقدار -1.16% خلال الساعة الماضية و-2.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.77K.

معلومات سوق SparkDEX Staked FLR (STFLR)

القيمة السوقية $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M الحجم (24 ساعة) $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M إمداد دورة التداول 256.71M 256.71M 256.71M إجمالي العرض 256,711,677.6140682 256,711,677.6140682 256,711,677.6140682

القيمة السوقية الحالية لـ SparkDEX Staked FLR هي $ 1.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.77K. العرض المتداول لـ STFLR يبلغ 256.71M، مع إجمالي عرض 256711677.6140682. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.57M.