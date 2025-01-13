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سعر Wrapped Flare (WFLR) المباشر لليوم هو USD 0.02493337 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Flare الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 778.48K - تغيير سعر Wrapped Flare خلال اليوم هو +8.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Flare (WFLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ +0.00190347 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ -0.0044131391 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ +0.0162806129 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ +0.009960614587200694 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00190347 +8.27% 30 يوم $ -0.0044131391 -17.69% 60 يوم $ +0.0162806129 +65.30% 90 يوم $ +0.009960614587200694 +66.52%

تحليل سعر Wrapped Flare (WFLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Flare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02299333$ 0.02299333 $ 0.02299333 24 ساعة مرتفع $ 0.02547109$ 0.02547109 $ 0.02547109 عالية طوال الوقت $ 0.053382$ 0.053382 $ 0.053382 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +8.27% تغير السعر (7 أيام) -7.73%

معلومات سوق Wrapped Flare (WFLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: