سعر Wrapped Flare (WFLR)
سعر Wrapped Flare (WFLR) المباشر لليوم هو USD 0.02493337. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Flare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 778.48K
- تغيير سعر Wrapped Flare خلال اليوم هو +8.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ +0.00190347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ -0.0044131391 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ +0.0162806129 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Flare مقابل USD هو $ +0.009960614587200694 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00190347
|+8.27%
|30 يوم
|$ -0.0044131391
|-17.69%
|60 يوم
|$ +0.0162806129
|+65.30%
|90 يوم
|$ +0.009960614587200694
|+66.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Flare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+8.27%
-7.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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