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سعر Enosys USDT (EUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.997485 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Enosys USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.34K - تغيير سعر Enosys USDT خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Enosys USDT (EUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.00429787 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.0273920353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.0090045963 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.0288387201173253 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00429787 +0.43% 30 يوم $ +0.0273920353 +2.75% 60 يوم $ +0.0090045963 +0.90% 90 يوم $ +0.0288387201173253 +2.98%

تحليل سعر Enosys USDT (EUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Enosys USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.966789$ 0.966789 $ 0.966789 24 ساعة مرتفع $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 عالية طوال الوقت $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 تغير السعر (1 ساعة) -5.03% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) +1.41%

معلومات سوق Enosys USDT (EUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: