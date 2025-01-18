سعر Enosys USDT (EUSDT)
سعر Enosys USDT (EUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.997485. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Enosys USDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.34K
- تغيير سعر Enosys USDT خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.00429787 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.0273920353 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.0090045963 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Enosys USDT مقابل USD هو $ +0.0288387201173253 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00429787
|+0.43%
|30 يوم
|$ +0.0273920353
|+2.75%
|60 يوم
|$ +0.0090045963
|+0.90%
|90 يوم
|$ +0.0288387201173253
|+2.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Enosys USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.03%
+0.43%
+1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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