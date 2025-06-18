احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JOULE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JOULE.

سعر Joule (JOULE) المباشر لليوم هو USD 0.00657791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.14M . يتم تحديث سعر JOULE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Joule الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Joule خلال اليوم هو -0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 628.64M

أداء سعر Joule (JOULE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Joule مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Joule مقابل USD هو $ -0.0006511650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Joule مقابل USD هو $ -0.0018294496 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Joule مقابل USD هو $ -0.004119883284148514 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.59% 30 يوم $ -0.0006511650 -9.89% 60 يوم $ -0.0018294496 -27.81% 90 يوم $ -0.004119883284148514 -38.51%

تحليل سعر Joule (JOULE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Joule: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00601451$ 0.00601451 $ 0.00601451 24 ساعة مرتفع $ 0.00661741$ 0.00661741 $ 0.00661741 عالية طوال الوقت $ 0.067035$ 0.067035 $ 0.067035 تغير السعر (1 ساعة) +7.09% تغير السعر (1يوم) -0.59% تغير السعر (7 أيام) -3.72%

معلومات سوق Joule (JOULE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: