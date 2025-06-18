سعر Joule (JOULE)
سعر Joule (JOULE) المباشر لليوم هو USD 0.00657791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.14M. يتم تحديث سعر JOULE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Joule الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Joule خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 628.64M
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خلال اليوم، كان سعر Joule مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Joule مقابل USD هو $ -0.0006511650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Joule مقابل USD هو $ -0.0018294496 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Joule مقابل USD هو $ -0.004119883284148514 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.59%
|30 يوم
|$ -0.0006511650
|-9.89%
|60 يوم
|$ -0.0018294496
|-27.81%
|90 يوم
|$ -0.004119883284148514
|-38.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Joule: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.09%
-0.59%
-3.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.
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