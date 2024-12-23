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سعر Sceptre Staked FLR (SFLR) المباشر لليوم هو USD 0.03124202 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.32M . يتم تحديث سعر SFLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sceptre Staked FLR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.03K - تغيير سعر Sceptre Staked FLR خلال اليوم هو -4.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 650.24M

أداء سعر Sceptre Staked FLR (SFLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ -0.00144238854385706 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ +0.0066607830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ +0.0322850973 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ +0.014645750351063925 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00144238854385706 -4.41% 30 يوم $ +0.0066607830 +21.32% 60 يوم $ +0.0322850973 +103.34% 90 يوم $ +0.014645750351063925 +88.25%

تحليل سعر Sceptre Staked FLR (SFLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sceptre Staked FLR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03089019$ 0.03089019 $ 0.03089019 24 ساعة مرتفع $ 0.03280983$ 0.03280983 $ 0.03280983 عالية طوال الوقت $ 0.04445059$ 0.04445059 $ 0.04445059 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) -4.41% تغير السعر (7 أيام) -14.79%

معلومات سوق Sceptre Staked FLR (SFLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: