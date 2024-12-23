سعر Sceptre Staked FLR (SFLR)
سعر Sceptre Staked FLR (SFLR) المباشر لليوم هو USD 0.03124202. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.32M. يتم تحديث سعر SFLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sceptre Staked FLR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.03K
- تغيير سعر Sceptre Staked FLR خلال اليوم هو -4.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 650.24M
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خلال اليوم، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ -0.00144238854385706 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ +0.0066607830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ +0.0322850973 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sceptre Staked FLR مقابل USD هو $ +0.014645750351063925 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00144238854385706
|-4.41%
|30 يوم
|$ +0.0066607830
|+21.32%
|60 يوم
|$ +0.0322850973
|+103.34%
|90 يوم
|$ +0.014645750351063925
|+88.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sceptre Staked FLR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
-4.41%
-14.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.
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