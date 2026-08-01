سعر Enosys Loans CDP اليوم

السعر المباشر لمشروع Enosys Loans CDP (CDP) اليوم هو $ 0.994528، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CDP الحالي إلى USD هو $ 0.994528 لكل CDP.

يحتل Enosys Loans CDP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,092,074، مع عرض متداول قدره 3.11M CDP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CDP بين $ 0.994327 (أدنى) و$ 0.996044 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.09، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.953705.

على المدى القصير، تحرك CDP بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.25K.

معلومات سوق Enosys Loans CDP (CDP)

القيمة السوقية $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M الحجم (24 ساعة) $ 29.25K$ 29.25K $ 29.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M إمداد دورة التداول 3.11M 3.11M 3.11M إجمالي العرض 3,109,076.148341179 3,109,076.148341179 3,109,076.148341179

القيمة السوقية الحالية لـ Enosys Loans CDP هي $ 3.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.25K. العرض المتداول لـ CDP يبلغ 3.11M، مع إجمالي عرض 3109076.148341179. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.09M.