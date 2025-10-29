ราคาปัจจุบัน Veil Token วันนี้ คือ 0.141021 USD ติดตามการอัปเดตราคา VEIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VEIL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Veil Token วันนี้ คือ 0.141021 USD ติดตามการอัปเดตราคา VEIL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VEIL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VEIL

ข้อมูลราคา VEIL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VEIL

โทเคโนมิกส์ VEIL

การคาดการณ์ราคา VEIL

Veil Token โลโก้

Veil Token ราคา (VEIL)

ราคาปัจจุบัน 1 VEIL เป็น USD

+9.60%1D
USD
Veil Token (VEIL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Veil Token (VEIL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-9.39%

+14.72%

+51.06%

+51.06%

ราคาเรียลไทม์ Veil Token (VEIL) คือ $0.141021 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVEIL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.100335 และราคาสูงสุด $ 0.171386 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VEIL คือ $ 0.310953 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02251824

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VEIL มีการเปลี่ยนแปลง -9.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +14.72% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +51.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Veil Token (VEIL) ข้อมูลการตลาด

$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M

--
----

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

67.09M
67.09M 67.09M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Veil Token คือ $ 9.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VEIL คือ 67.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 79999999.93845622 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.16M

ประวัติราคา Veil Token (VEIL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Veil Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.01809895
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Veil Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.3402101728
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Veil Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.1959944831
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Veil Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.08079792731138322

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01809895+14.72%
30 วัน$ +0.3402101728+241.25%
60 วัน$ +0.1959944831+138.98%
90 วัน$ +0.08079792731138322+134.16%

อะไรคือ Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Veil Token (USD)

Veil Token (VEIL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Veil Token (VEIL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Veil Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Veil Token ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Veil Token (VEIL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Veil Token (VEIL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VEILโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Veil Token (VEIL)

วันนี้ Veil Token (VEIL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VEIL เป็นUSD คือ 0.141021 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VEIL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VEIL เป็น USD คือ $ 0.141021 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Veil Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VEIL คือ $ 9.36M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VEIL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VEIL คือ 67.09M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VEIL คือเท่าใด?
VEIL ถึงราคา ATH ที่ 0.310953 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VEIL คือเท่าไร?
VEIL ถึงราคา ATL ที่ 0.02251824 USD
ปริมาณการเทรดของ VEIL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VEIL คือ -- USD
ปีนี้ VEIL จะสูงขึ้นอีกไหม?
VEIL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VEIL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Veil Token (VEIL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

