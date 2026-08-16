0x0 ราคา (0X0)
ราคาปัจจุบัน 0x0 (0X0) วันนี้ $ 0.00157339, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 0X0 เป็น USD คือ $ 0.00157339 ต่อ 0X0.
0x0 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,402,297 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 891.25M 0X0 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0X0 เทรดระหว่าง $ 0.00156863 (ต่ำ) กับ $ 0.00158517 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.500356 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 0X0 เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 325.77.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 0x0 คือ $ 1.40M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 325.77 อุปทานหมุนเวียนของ 0X0 คือ 891.25M โดยมีอุปทานรวมที่ 891250000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.40M
-0.00%
--
-14.66%
-14.66%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 0x0 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0x0 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001729286
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0x0 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009768483
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0x0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000467405397058
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0001729286
|-10.99%
|60 วัน
|$ -0.0009768483
|-62.08%
|90 วัน
|$ +0.0000000467405397058
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ 0x0 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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มูลค่าปัจจุบันของ 0x0 วันนี้เป็นเท่าไร?
วันนี้ 0x0 เทรดที่ราคา ฿0.0508117850945710460000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ 0X0 มีความผันผวนมากแค่ไหน?
อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด
วันนี้ 0x0 มีสภาพคล่องอย่างไร?
0x0 มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ 0X0 เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0506580634508271820000 ถึง ฿0.0511922138683741380000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้
ปริมาณการซื้อขายของ 0X0 ในวันนี้เป็นเท่าไร?
ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด
นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ 0x0 อย่างไร?
ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ 0X0 อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|ข้อมูลบนเครือข่าย
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