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ราคาปัจจุบัน PRXVT by Virtuals วันนี้ คือ 0.00170672 USD มูลค่าตลาด PRXVT เท่ากับ 1,549,523 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRXVT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PRXVT by Virtuals วันนี้ คือ 0.00170672 USD มูลค่าตลาด PRXVT เท่ากับ 1,549,523 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRXVT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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PRXVT by Virtuals ราคา (PRXVT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PRXVT เป็น USD

$0.00171847
$0.00171847$0.00171847
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PRXVT by Virtuals (PRXVT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:04:42 (UTC+8)

ราคา PRXVT by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน PRXVT by Virtuals (PRXVT) วันนี้ $ 0.00170672, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PRXVT เป็น USD คือ $ 0.00170672 ต่อ PRXVT.

PRXVT by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,549,523 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 623.96M PRXVT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PRXVT เทรดระหว่าง $ 0.00161144 (ต่ำ) กับ $ 0.00171344 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0114515 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PRXVT เคลื่อนไหว -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.62K.

PRXVT by Virtuals (PRXVT) ข้อมูลการตลาด

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 3.62K
$ 3.62K$ 3.62K

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

623.96M
623.96M 623.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PRXVT by Virtuals คือ $ 1.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.62K อุปทานหมุนเวียนของ PRXVT คือ 623.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.71M

ประวัติราคา PRXVT by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00161144
$ 0.00161144$ 0.00161144
ต่ำสุด 24h
$ 0.00171344
$ 0.00171344$ 0.00171344
สูงสุด 24h

$ 0.00161144
$ 0.00161144$ 0.00161144

$ 0.00171344
$ 0.00171344$ 0.00171344

$ 0.0114515
$ 0.0114515$ 0.0114515

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+4.75%

-5.31%

-5.31%

ประวัติราคา PRXVT by Virtuals (PRXVT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PRXVT by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PRXVT by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006816412
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PRXVT by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012966491
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PRXVT by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000003201910469946

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+4.75%
30 วัน$ -0.0006816412-39.93%
60 วัน$ -0.0012966491-75.97%
90 วัน$ -0.0000003201910469946-0.00%

การคาดการณ์ราคา PRXVT by Virtuals

การคาดการณ์ราคา PRXVT by Virtuals (PRXVT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PRXVT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PRXVT by Virtuals (PRXVT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PRXVT by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PRXVT by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PRXVT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PRXVT by Virtuals

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PRXVT by Virtuals (PRXVT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

เกี่ยวกับ PRXVT by Virtuals

ตอนนี้ PRXVT by Virtuals กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.0551176058425478080000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 4.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

PRXVT กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Privacy Infrastructure,Base Native,Privacy

ตลาด PRXVT by Virtuals มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ PRXVT?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 623958956.0335468 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

PRXVT by Virtuals เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿0.369820042716987100000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ PRXVT by Virtuals กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ PRXVT by Virtuals

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PRXVT by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:04:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PRXVT by Virtuals (PRXVT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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