ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOX

ข้อมูลราคา NOX

เอกสารไวท์เปเปอร์ NOX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NOX

โทเคโนมิกส์ NOX

การคาดการณ์ราคา NOX

NONOS โลโก้

NONOS ราคา (NOX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NOX เป็น USD

$0.01005791
+14.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NONOS (NOX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:19 (UTC+8)

ข้อมูลราคา NONOS (NOX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00818782
ต่ำสุด 24h
$ 0.01103875
สูงสุด 24h

$ 0.00818782
$ 0.01103875
$ 0.01117559
$ 0.0010326
-2.88%

+11.49%

+4.93%

+4.93%

ราคาเรียลไทม์ NONOS (NOX) คือ $0.01005791 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNOX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00818782 และราคาสูงสุด $ 0.01103875 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NOX คือ $ 0.01117559 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0010326

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NOX มีการเปลี่ยนแปลง -2.88% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +11.49% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.93% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

NONOS (NOX) ข้อมูลการตลาด

$ 8.03M
--
$ 8.03M
798.46M
798,459,187.0023499
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NONOS คือ $ 8.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NOX คือ 798.46M โดยมีอุปทานรวมที่ 798459187.0023499 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.03M

ประวัติราคา NONOS (NOX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NONOS เป็น USD เท่ากับ $ +0.00103689
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NONOS เป็น USD เท่ากับ $ +0.0362220431
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NONOS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NONOS เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00103689+11.49%
30 วัน$ +0.0362220431+360.13%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา NONOS (USD)

NONOS (NOX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ NONOS (NOX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ NONOS

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา NONOS ตอนนี้!

NOX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ NONOS (NOX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NONOS (NOX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NOXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NONOS (NOX)

วันนี้ NONOS (NOX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NOX เป็นUSD คือ 0.01005791 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NOX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NOX เป็น USD คือ $ 0.01005791 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ NONOS คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NOX คือ $ 8.03M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NOX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NOX คือ 798.46M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NOX คือเท่าใด?
NOX ถึงราคา ATH ที่ 0.01117559 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NOX คือเท่าไร?
NOX ถึงราคา ATL ที่ 0.0010326 USD
ปริมาณการเทรดของ NOX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NOX คือ -- USD
ปีนี้ NOX จะสูงขึ้นอีกไหม?
NOX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NOX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:27:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NONOS (NOX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

