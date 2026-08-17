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ราคาปัจจุบัน Lit Protocol วันนี้ คือ 0.00420861 USD มูลค่าตลาด LITKEY เท่ากับ 925,908 USD ติดตามการอัปเดตราคา LITKEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lit Protocol วันนี้ คือ 0.00420861 USD มูลค่าตลาด LITKEY เท่ากับ 925,908 USD ติดตามการอัปเดตราคา LITKEY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lit Protocol ราคา (LITKEY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LITKEY เป็น USD

$0.0042085
$0.0042085$0.0042085
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lit Protocol (LITKEY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:54:03 (UTC+8)

ราคา Lit Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lit Protocol (LITKEY) วันนี้ $ 0.00420861, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LITKEY เป็น USD คือ $ 0.00420861 ต่อ LITKEY.

Lit Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 925,908 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 220.00M LITKEY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LITKEY เทรดระหว่าง $ 0.0042082 (ต่ำ) กับ $ 0.00429241 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.213858 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00387589

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LITKEY เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.65K.

Lit Protocol (LITKEY) ข้อมูลการตลาด

$ 925.91K
$ 925.91K$ 925.91K

$ 2.65K
$ 2.65K$ 2.65K

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lit Protocol คือ $ 925.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.65K อุปทานหมุนเวียนของ LITKEY คือ 220.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.21M

ประวัติราคา Lit Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0042082
$ 0.0042082$ 0.0042082
ต่ำสุด 24h
$ 0.00429241
$ 0.00429241$ 0.00429241
สูงสุด 24h

$ 0.0042082
$ 0.0042082$ 0.0042082

$ 0.00429241
$ 0.00429241$ 0.00429241

$ 0.213858
$ 0.213858$ 0.213858

$ 0.00387589
$ 0.00387589$ 0.00387589

-0.00%

-0.18%

+0.26%

+0.26%

ประวัติราคา Lit Protocol (LITKEY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lit Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lit Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000705451
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lit Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006804716
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lit Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000000258970967

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.18%
30 วัน$ -0.0000705451-1.67%
60 วัน$ -0.0006804716-16.16%
90 วัน$ +0.00000000258970967+0.00%

การคาดการณ์ราคา Lit Protocol

การคาดการณ์ราคา Lit Protocol (LITKEY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LITKEY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lit Protocol (LITKEY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lit Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lit Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LITKEY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lit Protocol

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เกี่ยวกับ Lit Protocol

ราคาปัจจุบันของ Lit Protocol คือเท่าไร?

Lit Protocol ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1359147998060637540000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.18% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

LITKEY เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.18% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก LITKEY กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Lit Protocol มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Privacy Infrastructure,Privacy อย่างไร?

ในกลุ่ม Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Privacy Infrastructure,Privacy LITKEY แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Lit Protocol ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿29901701.62092303120000 ส่งผลให้ LITKEY อยู่ในอันดับที่ #2927 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.135901559076245480000 ถึง ฿0.1386210758030670740000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

LITKEY มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Lit Protocol มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ LITKEY อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 220000000.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lit Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:54:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lit Protocol (LITKEY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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