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โทเค็น ระบบนิเวศ Mantle ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Mantle เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.467
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
4
USD1
USD1
USD1
$ 1.00013
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 880.49K
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 3.98M
7
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4492
+0.43%
+2.07%
-1.38%
$ 1.47B
$ 187.83K
8
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08342
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
11
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,149
+0.09%
+0.01%
-0.84%
$ 534.48M
$ 3.81K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,067.01
+0.10%
+0.00%
+0.36%
$ 448.91M
$ 176.19K
13
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
15
$ 225.76
-0.02%
+0.18%
+2.84%
$ 147.54M
$ 270.66
16
$ 350.72
+0.03%
+0.01%
-2.31%
$ 134.96M
$ 157.81
17
$ 342.93
-0.04%
-0.24%
+3.79%
$ 133.61M
$ 174.47
18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1439
-0.14%
-0.42%
+4.21%
$ 94.85M
$ 384.58K
19
$ 595.77
-0.02%
+0.28%
-0.38%
$ 84.78M
$ 90.73
20
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72
21
$ 264.27
+0.04%
+0.08%
-4.79%
$ 59.35M
$ 213.09
22
Billions
Billions
BILL
$ 0.02046
-0.19%
-3.30%
-17.87%
$ 49.88M
$ 3.28M
23
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,067.76
+0.08%
+0.04%
+0.36%
$ 32.46M
$ 31.74K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01064
-0.09%
-0.09%
-5.16%
$ 20.15M
$ 5.40M
25
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09716
+0.11%
-0.37%
+3.50%
$ 18.41M
$ 985.82K
26
JOE
JOE
JOE
$ 0.02816
+0.11%
-1.71%
+1.48%
$ 12.88M
$ 2.00M
27
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02487753
-0.30%
+0.08%
+10.24%
$ 12.64M
$ 105.30K
28
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04527
+0.20%
-3.27%
-23.71%
$ 11.59M
$ 2.70M
29
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,959.68
+0.06%
0.00%
-1.74%
$ 7.49M
$ 2.02K
30
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 498.3
+0.05%
+0.01%
-1.68%
$ 7.25M
$ 7.34K
31
$ 139.67
-0.06%
-0.06%
+1.85%
$ 6.81M
$ 406.71
32
Wrapped Mantle
Wrapped Mantle
WMNT
$ 0.441632
+0.19%
+0.01%
-2.00%
$ 6.13M
$ 112.98K
33
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01268125
0.00%
+0.01%
-2.21%
$ 5.69M
$ 2.27K
34
Puff The Dragon
Puff The Dragon
PUFF
$ 0.0057833
+1.78%
+0.13%
+20.36%
$ 5.14M
$ 1.11K
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01117764
-0.04%
-0.01%
+0.15%
$ 4.20M
$ 21.43K
36
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008529
+0.14%
+0.54%
-9.88%
$ 2.62M
$ 6.19M
37
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 394.13
+0.01%
-0.00%
-6.51%
$ 2.47M
$ 3.55K
38
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
39
$ 307.44
-0.03%
-0.27%
-0.58%
$ 1.84M
$ 237.17
40
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02548809
-2.02%
-0.00%
-2.55%
$ 1.73M
$ 239.84
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 503.7
0.00%
+0.00%
-4.88%
$ 1.60M
$ 19.74K
42
MOE
MOE
MOE
$ 0.00702269
+0.40%
+0.01%
-7.13%
$ 1.26M
$ 10.74
43
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 203.87
0.00%
+0.01%
+3.51%
$ 1.20M
$ 15.66
44
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,190.58
0.00%
+0.01%
-3.48%
$ 892.73K
$ 1.54K
45
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 163.28
0.00%
+0.02%
+2.32%
$ 788.40K
$ 13.49
46
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067545
0.00%
-0.00%
-6.10%
$ 531.85K
$ 4.74K
47
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 369.96
0.00%
0.00%
+3.26%
$ 480.30K
$ 31.14
48
UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStock
UNHX
$ 410.01
-0.07%
0.00%
-2.07%
$ 432.32K
$ 1.56K
49
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 225.33
-0.14%
+0.00%
+2.97%
$ 425.62K
$ 1.32M
50
JPMorgan Chase xStock
JPMorgan Chase xStock
JPMX
$ 364.49
0.00%
0.00%
+1.75%
$ 382.58K
$ 24.95

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Mantle คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Mantle เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 65 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $103.17B
โทเค็น ระบบนิเวศ Mantle ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Mantle ที่ติดตามบน MEXC นั้น MNT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Mantle กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 65 ระบบนิเวศ Mantle ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Mantle ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, USDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Mantle คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Mantle ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $103.17B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Mantle นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง