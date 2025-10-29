Microsoft xStock ราคา (MSFTX)
-0.00%
+4.94%
+14.02%
+14.02%
ราคาเรียลไทม์ Microsoft xStock (MSFTX) คือ $579.22 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMSFTX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 544.33 และราคาสูงสุด $ 596.94 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MSFTX คือ $ 767.64 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 490.75
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MSFTX มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +14.02% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Microsoft xStock คือ $ 1.29M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MSFTX คือ 2.23K โดยมีอุปทานรวมที่ 24719.557042978 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.32M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Microsoft xStock เป็น USD เท่ากับ $ +27.25
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Microsoft xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Microsoft xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Microsoft xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +27.25
|+4.94%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.
xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.
xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
